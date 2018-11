Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Deutsche Wohnen nach Neunmonatszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 46 Euro belassen. Der Immobilienkonzern habe einen positiven Zwischenbericht präsentiert, der am Markt gut aufgenommen werden dürfte, schrieb Analyst Neil Green in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Neubewertungen in der zweiten Jahreshälfte fielen höher aus als erwartet./ajx/edh Datum der Analyse: 14.11.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: DE000A0HN5C6