TORONTO, Nov. 14, 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- Clear Blue Technologies International Inc. (TSXV:CBLU) (im Folgenden "Clear Blue" oder "das Unternehmen") wird seit Markteröffnung am 13. November 2018 unter dem Symbol 0YA (WKN A2JRJ2 // ISIN CA18453C1077) an der Frankfurter Börse ("FRA") gehandelt.

"Wir sind stolz darauf, Clear Blue zu einem Zeitpunkt bei europäischen Investoren einzuführen, an dem wir unsere globale Präsenz rapide entwickeln", sagt Mitbegründerin und CEO Miriam Tuerk. "Das Investoren- und Kundeninteresse an Clear Blue in Europa ist enorm. Europa hat eine Führungsrolle in den erneuerbaren Energien und es gibt einen starken Fokus auf die sich entwickelnden Märkte im Nahen Osten und Afrika - dies sind ebenfalls starke Märkte für Clear Blue."

"Weil europäische Investoren den bedeutenden Marktwert unserer patentierten smarten Off-Grid-Technologie verstehen, gehen wir davon aus, dass die Börsennotierung zusätzliches Interesse an unserem Unternehmen und zusätzliche Nachfrage nach unseren Produkten erzeugen wird. Dank unserer guten Ergebnisse im laufenden Jahr und unserem Mitwirken im Telecom Infra Projekt, welches von Facebook mitbegründet wurde, wird die Nachfrage an unseren Produkten und Services durch europäische Kunden wie Telefonica und IDSUD Energies bereits jetzt stark angetrieben."

Die Börse Frankfurt ist eine der weltweit größten Wertpapierbörsen, gleich nach dem Nasdaq und der NYSE. Clear Blue ist unter dem Symbol "CBLU" bereits an der TSX Venture Exchange ("TSXV"), Kanadas führender Technologiebörse, gelistet. Das Unternehmen wird seine Erstnotierung beibehalten und Ankündigungen an der TSXV werden von nun an über die Börse Frankfurt an die europäische Investoren-Gemeinde weitergeleitet.

Clear Blue hat 35.063.306 Aktien im Umlauf.

Über Clear Blue Technologies International Inc.

Clear Blue, die "Smart-Off-Grid"-Firma, wurde auf der Vision begründet, weltweit saubere und zuverlässige Wireless-Energie für Beleuchtungs-, Telekommunikations-, Sicherheits-, Internet-of-Things- ("IoT") und andere kritische Systeme bereitzustellen.

Clear Blue entwickelt und vertreibt "Smart Off-Grid"-Energiesysteme und Management-Dienstleistungen. Diese kommen zum Einsatz in der Versorgung, Kontrolle und proaktiven Instandhaltung von Solar- und Hybridsystemen wie zum Beispiel Straßenlampen, Sicherheitssystemen, Telekommunikationsanlagen, Notstromversorgungen und IoT-Geräten. Unter der Marke Illumient verkauft Clear Blue auch solar- und windbetriebene Außenbeleuchtungssysteme.

