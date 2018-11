München, Deutschland (ots/PRNewswire) -



Partnerschaft zur Förderung der digitalen Fertigungskompetenzen von QuEST Global sowie Erkenntnisse aus Echtzeitdaten für Kunden



QuEST Global (https://q-g.co/home), der wegweisende Anbieter von Engineering-Dienstleistungen, gab bekannt, dass sie dem MindSphere-Partnerprogramm von Siemens beigetreten sind. Ziel ist die Entwicklung innovativer vernetzter Lösungen mithilfe von MindSphere, des cloudbasierten, offenen IoT-Betriebssystems von Siemens. Durch diese Partnerschaft kann QuEST anhand von Erkenntnissen von Daten aus modernsten Engineering-Analysen die Ziele seiner Kunden in allen Industriezweigen für vernetztes Engineering erfüllen. Es handelt sich um eine Ausweitung der bestehenden Partnerschaft mit Siemens, um Kunden ein Komplettangebot des Digital Twin-Portfolios sowie der gesamten Palette an vernetzten Fertigungslösungen anbieten zu können.



MindSphere vernetzt Produkte, Anlagen, Systeme und Maschinen, damit Unternehmen den Schatz an Daten nutzen können, der durch das industrielle Internet der Dinge generiert wird. Die Lösung bietet leistungsstarke Industrieanwendungen und digitale Services, die zum Unternehmenserfolg beitragen. Die Plattform liefert eine breite Palette an Konnektivitätsprotokollen für Geräte und Unternehmenssysteme, fortschrittliche Analysefunktionen sowie eine innovative Entwicklungsumgebung mit Zugriff auf private und öffentliche Cloud-Plattformen.



QuEST startet mit der Einführung von Lösungen und Services basierend auf MindSphere für Kunden in der Luftfahrt- und Energiebranche. Das IoT und die digitale Transformation haben in diesen Branchen bereits beträchtlich an Fahrt aufgenommen, die generierten Datenmengen werden jedoch noch nicht effizient genutzt. Vernetzte Engineering-Lösungen basierend auf MindSphere, die fortschrittliche Technologieanalysen nutzen, können diese Herausforderung meistern und die Vorteile des Zusammenspiels zwischen mechanischen und Softwarefunktionen liefern.



QuEST beabsichtigt, die Wettbewerbsfähigkeit von OEMs und Herstellern in den Bereichen Automobile, Industrie und Hightech durch die Auswertung der Echtzeitdaten zu steigern, die durch ihre Produkte und Fertigungsanlagen generiert werden. Das wird noch durch die Einblicke ergänzt, die durch die Nutzung der Geräte nach dem Verkauf und in Form von Kundendaten in Echtzeit gesammelt werden.



Todd Ashley, Vizepräsident für digitale und industrielle Lösungen bei QuEST Global, über die Zusammenarbeit: "Durch den Beitritt von QuEST zum MindSphere-Partnerprogramm möchten wir den Nutzen unserer digitalen und Softwareangebote für unsere Kunden steigern. Durch die Verschmelzung der digitalen und mechanischen Welten wird es immer wichtiger für Industrieunternehmen, sich digital besser aufzustellen und innovative Services anzubieten. Die bestehende Partnerschaft zwischen QuEST und Siemens, die sich auf digitale Fertigungslösungen konzentriert, wird jetzt durch die fortschrittlichen Funktionen von MindSphere ergänzt, sodass wir unseren Kunden auf ihrem Weg der digitalen Transformation einen Mehrwert anbieten können."



Paul Kaeley, leitender Vizepräsident für den Bereich Global Partner Ecosystem bei Siemens PLM Software, dazu: "Siemens ist hocherfreut, unsere bestehende Partnerschaft mit QuEST Global auszubauen und begrüßt sie im MindSphere-Partnersystem zur Entwicklung innovativer vernetzter Lösungen. Die neuen Lösungen von QuEST, die mit MindSphere erstellt werden, können unseren gemeinsamen Kunden dabei helfen, die Daten aus ihren Produkten zu bewerten und zu nutzen, um so neue Einblicke zu erhalten und digitale Services und Lösungen mit Mehrwert anbieten zu können. Es ist diese Art der Innovation, die unseren gemeinsamen Kunden dabei hilft, die digitale Transformation zu beschleunigen."



Informationen zu QuEST Global



QuEST Global (https://q-g.co/home) ist ein zuverlässiger Anbieter von Ingenieurleistungen und -lösungen für viele der bekanntesten Fortune-500-Unternehmen weltweit in Branchen wie Luftfahrt und Verteidigung, Öl und Gas, Energie, Hightech, Industrie und Schienenverkehr und hat über 10.000 Mitarbeiter. Seit über 20 Jahren ist QuEST ein verlässlicher Partner, der umfassende Unterstützung über den gesamten Engineering-Lebenszyklus bietet. Damit helfen wir unseren Kunden, die Effizienz zu steigern, die Qualität zu verbessern, neue Produkte zu entwickeln und neue Märkte zu erschließen. Durch einen kooperativen und individuellen Ansatz ermöglicht QuEST seinen Kunden, traditionelle technische Anforderungen sowie die Konvergenz von digitaler und mechanischer Technologie zu bewältigen, um ihnen zu helfen, sichere, zuverlässige und qualitativ hochwertige Produkte und Dienstleistungen zu entwickeln.



Hinweis: MindSphere ist ein eingetragenes Warenzeichen der Siemens AG.



