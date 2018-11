Die zooplus AG (ISIN: DE0005111702), Europas führender Internethändler für Heimtierprodukte, setzte den Wachstumskurs in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2018 erfolgreich fort.

Mit Umsatzerlösen in Höhe von 974 Mio. EUR konnte gegenüber dem Vergleichszeitraum des Vorjahres ein Wachstum um 23% (wechselkursbereinigt 23%) und absolut um 179 Mio. EUR erzielt werden (9M 2017: 795 Mio. EUR). Überproportional wuchs das Geschäft mit Eigenmarken für Futter und Streu. In diesem Umsatzsegment konnte ein Wachstum von 36% gegenüber dem Vorjahreszeitraum erzielt werden. Die Umsatzwachstumsraten der ersten neun Monate des laufenden Jahres lagen in allen 30 Ländermärkten im zweistelligen Prozentbereich.

Das Umsatzwachstum wird von einer sehr hohen Kundenloyalität getragen, die im dritten Quartal nochmals gesteigert werden konnte und mit einer umsatzbezogenen Wiederkaufrate von 95% (wechselkursbereinigt) einen neuen Rekordwert erreichte. Darüber hinaus zog die Neukundengewinnung im dritten Quartal 2018 nach einem Rückgang in den beiden Vorquartalen wieder an, sodass in diesem Zeitraum 50.000 mehr ...

