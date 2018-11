niiio finance group AG: Bedeutender Neukundenabschluss der 100%igen Tochtergesellschaft niiio GmbH mit einem namhaften deutschen Investment- und Assetmanager DGAP-Ad-hoc: niiio finance group AG / Schlagwort(e): Vertrag niiio finance group AG: Bedeutender Neukundenabschluss der 100%igen Tochtergesellschaft niiio GmbH mit einem namhaften deutschen Investment- und Assetmanager 14.11.2018 / 09:19 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Görlitz, 14.11.2018 Ad-hoc-Meldung Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR niiio finance group AG - ISIN: DE000A2G8332 (WKN: A2G833) Ticker: NIIN: Bedeutender Neukundenabschluss der 100%igen Tochtergesellschaft niiio GmbH mit einem namhaften deutschen Investment- und Assetmanager - Software- und Entwicklungs-Umsatz im mittleren 6-stelligen Euro Bereich - Perspektivisch weitere Umsatzgenerierung durch Beteiligung am über die Software verwalteten Vermögen Die Tochtergesellschaft der niiio finance group AG, niiio GmbH, gibt heute einen bedeutenden Vertragsabschluss mit einem namhaften deutschen Investment- und Assetmanager, der mehrere Milliarden Euro Kundenvermögen verwaltet, bekannt. Der Vertrag beinhaltet den unternehmensweiten Einsatz der cloud-basierten Vermögensmanagementsoftware der niiio GmbH. Darüber hinaus ist neben kundenindividuellen Anpassungen an der Standardsoftware die Ankopplung eines Optimierungsalgorithmus vorgesehen. Neben den aus dem Vertrag resultierenden Umsätzen über Softwareverkäufe und Entwicklungsaufwand, profitiert die 100%ige Tochter der niiio finance group AG, niiio GmbH, zudem noch prozentual vom künftig über die Software verwalteten Vermögen. Mehr unter: Website niiio finance group AG: www.niiio.finance Kontakt: niiio finance group AG Susanne Uhl, Marketing Elisabethstr. 42/43 02826 Görlitz Tel.: +49 35 81 - 374 99 - 0 E-Mail: susanne.uhl@niiio.finance 14.11.2018 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: niiio finance group AG Elisabethstraße 42/43 02826 Görlitz Deutschland Telefon: 035813749911 Fax: 035813749911 E-Mail: info@niiio.finance Internet: www.niiio.finance ISIN: DE000A2G8332 WKN: A2G833 Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, München, Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP News-Service 745539 14.11.2018 CET/CEST ISIN DE000A2G8332 AXC0132 2018-11-14/09:19