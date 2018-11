Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Rhön-Klinikum von 27,75 auf 23,50 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Hold" belassen. Weil die drei großen strategischen Aktionäre nur mit jeweils 20 bis 25 Prozent an dem Klinikbetreiber beteiligt seien, gebe es derzeit kein Pflichtangebot, sodass eine mit diesem Aspekt verknüpfte Unterstützung für den Aktienkurs unwahrscheinlich sei, schrieb Analyst Tom Jones in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./ajx/la Datum der Analyse: 14.11.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0015 2018-11-14/09:21

ISIN: DE0007042301