Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Eon nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 10,40 Euro belassen. Der Versorger habe solide Kennziffern für die ersten neun Monate des Jahres veröffentlicht und den Ausblick für das Gesamtjahr an das obere Ende der formulierten Spanne angepasst, schrieb Analyst Alberto Gandolfi in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Auch in puncto Nettoverschuldung entwickele sich der Energiekonzern etwas besser als erwartet./ajx/tih Datum der Analyse: 14.11.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0022 2018-11-14/09:53

ISIN: DE000ENAG999