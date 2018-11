Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Deutsche Wohnen nach Neunmonatszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 41 Euro belassen. Das operative Ergebnis (FFO1 je Aktie) habe seine Prognose und die Markterwartung etwas verfehlt, schrieb Analyst Jonathan Kownator in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Das in Aussicht gestellte Wachstum des Nettovermögenswertes sei aber solide. Er rechnet im Gesamtpaket mit einem leicht positiven Effekt beim Aktienkurs./la/tih Datum der Analyse: 14.11.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0023 2018-11-14/09:55

ISIN: DE000A0HN5C6