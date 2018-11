EYEMAXX Real Estate AG: EYEMAXX errichtet Landmark-Bürohochhaus auf der Hafeninsel Offenbach DGAP-News: EYEMAXX Real Estate AG / Schlagwort(e): Immobilien EYEMAXX Real Estate AG: EYEMAXX errichtet Landmark-Bürohochhaus auf der Hafeninsel Offenbach 14.11.2018 / 10:00 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Corporate News EYEMAXX errichtet Landmark-Bürohochhaus auf der Hafeninsel Offenbach Aschaffenburg, den 14. November 2018 - Die EYEMAXX Real Estate AG (General Standard; ISIN DE000A0V9L94; "EYEMAXX") startet mit dem "MAIN GATE EAST" die Projektierung eines Bürohochhauses am Hafen Offenbach. Das Immobilienunternehmen aus Aschaffenburg, das in Offenbach bereits im Kaiserleigebiet aktiv ist und dort ein Geschäftshaus in ein Hotel mit 186 Zimmern umbaut, hat dazu die Mehrheit von über 90% einer Projektentwicklungsgesellschaft der Düsseldorfer 6B47 Germany GmbH übernommen. 6B47 bleibt Juniorpartnerin in dieser Gesellschaft. An den Plänen für das bis zu 70 Meter hohe Bürogebäude am Hafenplatz hält EYEMAXX fest. Mit ca. 20 Stockwerken und einer Bruttogeschossfläche von ca. 13.600 m² wird ein weiteres, architektonisch hochwertiges Hochhaus in dem neu entstandenen Stadtviertel im Herzen der Rhein-Main-Region entstehen. Von Osten aus auf Frankfurt zufliegend, wird das "MAIN GATE EAST" das erste sichtbare Hochhaus am Main innerhalb der gesamten Hochhaus-Skyline sein und damit einzigartigen Landmark-Charakter besitzen. Die Planung sieht auf dem rd. 2.800 m² großen Grundstück Büro-, Einzelhandels- und Gastronomieflächen sowie Stellplätze im benachbarten Parkhaus vor. Das Projektvolumen beläuft sich auf etwa 65 Mio. Euro. EYEMAXX hat das Grundstück, auf dem das "MAIN GATE EAST" entstehen wird, bereits erworben. Der Baubeginn ist für Mitte 2020 geplant und die Fertigstellung ist für Ende 2022 vorgesehen. EYEMAXX plant, die Immobilie nach Fertigstellung an einen Investor zu verkaufen. Dr. Michael Müller, CEO der EYEMAXX Real Estate AG, erläutert: "Das 'MAIN GATE EAST' ist ein spezielles Projekt und ich bin stolz darauf, dass es EYEMAXX gelungen ist, sich dieses Projekt zu sichern. Das 'MAIN GATE EAST' wird sich in hervorragender Weise in den hochwertigen Mikrostandort Hafeninsel einfügen und dessen Entwicklung mit vielen Arbeitsplätzen und Gastronomie unterstützen." Gemeinsam mit der OPG Offenbacher Projektentwicklungsgesellschaft mbH, die den Hafen Offenbach entwickelt und vermarktet, bereitet EYEMAXX jetzt einen Architektenwettbewerb mit fünf ausgewählten Bewerbern vor. Der Jury werden auch Vertreter*innen der Stadt Offenbach und der OPG angehören. Das "MAIN GATE EAST" wird in einem besonderen Maße von der konsequenten Stadtentwicklung der Stadt Offenbach profitieren. Die OPG als mehrfach preisgekröntes öffentliches Immobilienunternehmen der Stadtwerke-Gruppe Offenbach hat den ehemaligen Industriehafen erfolgreich revitalisiert und in ein lebendiges, urbanes Quartier mit einer spannenden Mischung aus Wohnen und Arbeiten, Bildung und Kultur, Sport und Freizeit verwandelt. In attraktiver Wasserlage sind hoher Wohnkomfort und kreatives Arbeitsflair mit einer hochwertigen Infrastruktur verbunden - von einer Kita und Grundschule über ein Einkaufs- und Kulturzentrum bis hin zu vielfältigen Freizeit- und Erholungsangeboten. Das Land Hessen will hier in wenigen Jahren seine neue Hochschule für Gestaltung errichten. Der Offenbacher Hafen wurde von der Deutschen Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen als eines der ersten Quartiere überhaupt mit Gold in der Kategorie Stadtquartier Neubau vorzertifiziert. 2017 ist die OPG in der Kategorie Stadtentwicklung mit dem Immobilienmanager Award ausgezeichnet worden. Über die EYEMAXX Real Estate AG Die EYEMAXX Real Estate AG ist ein Immobilienunternehmen mit langjährigem, erfolgreichem Track Record mit dem Fokus auf Wohnimmobilien in Deutschland und Österreich. Darüber hinaus realisiert EYEMAXX Pflegeheime in Deutschland und Gewerbeimmobilien in Zentraleuropa. In der jüngsten Firmengeschichte sind Stadtquartiersentwicklungen in Deutschland ebenfalls Teil der Unternehmensstrategie. Die Geschäftstätigkeit von EYEMAXX basiert auf zwei Säulen. Dazu gehören zum einen renditestarke Projekte und zum anderen ein fortschreitender Aufbau eines Bestands an vermieteten Gewerbeimmobilien, der laufende Mieterträge und damit stetige Zahlungsströme generiert. EYEMAXX baut dabei auf die Expertise eines erfahrenen Managements gemeinsam mit einem starken Team von Immobilienprofis und auf ein etabliertes und breites Netzwerk, das zusätzlichen Zugang zu attraktiven Immobilien und Projekten eröffnet. So konnte die Projektpipeline auf aktuell rund 975 Mio. Euro ausgebaut werden. Die Aktien der EYEMAXX Real Estate AG notieren im General Standard der Frankfurter Wertpapierbörse. Das Unternehmen hat außerdem mehrere Anleihen begeben, die ebenfalls börsengelistet sind. Weitere Informationen unter: www.eyemaxx.com Kontakt Investor Relations / Finanzpresse Axel Mühlhaus, Peggy Kropmanns edicto GmbH Telefon: +49 69 905505-52 E-Mail: eyemaxx@edicto.de 14.11.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: EYEMAXX Real Estate AG Weichertstraße 5 63741 Aschaffenburg Deutschland Telefon: +49 (0) 6021 386 69 17 Fax: +49 (6021) 38 669 15 E-Mail: office@eyemaxx.com Internet: www.eyemaxx.com ISIN: DE000A0V9L94, DE000A1TM2T3, DE000A12T374 , DE000A2AAKQ9 , WKN: A0V9L9, A1TM2T, A12T37, A2AAKQ Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP News-Service 745565 14.11.2018 ISIN DE000A0V9L94 DE000A1TM2T3 DE000A12T374 DE000A2AAKQ9 AXC0153 2018-11-14/10:00