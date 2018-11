Westport Energie AG: Entwicklung Santa Maria DGAP-News: Westport Energie AG / Schlagwort(e): Vertriebsergebnis Westport Energie AG: Entwicklung Santa Maria 14.11.2018 / 10:00 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Entwicklung Santa Maria Zug / Malaga, den 14. November 2018 - Gerne informiert der Verwaltungsrat der Westport Energie AG über die positive Umsatzentwicklung der neu eröffneten Tankstelle in Puerto de Santa Maria: Im August wurden 48.623 Liter, im September 75.683 Liter und im Oktober 131.326 Liter Benzin und Diesel verkauft. Ebenso konnte ein deutlicheres Wachstum der Member Cards verzeichnet werden, das die nachhaltige Kundenbindung unterstreicht. Hierzu VR Präsident Eduardo Bouzon Ruiz: "Die erfreuliche Entwicklung des Umsatzes in Puerto Santa Maria hat uns positiv überrascht. Dies beweist aber auch, dass unsere Strategie richtig ist und konsequent fortgesetzt werden wird." Über Westport Energie AG: Die Westport Energie AG ist eines der am schnellsten wachsenden Unternehmen in der spanischen Mineralölbranche. Die Gesellschaft bietet Mineralölprodukte über eigene Marken in diesem hoch- und mittelfrequenten Marktsegment an. Vom Hauptquartier in Zug aus werden über die Westport Services GmbH alle wesentlichen Aktivitäten gesteuert. Zusammen mit der spanischen Tochtergesellschaft "Westport Energy SL" stellt die Schweizer Gesellschaft eine leistungsstarke Unternehmensgruppe im spanischen Mineralölmarkt dar. Kontakt Westport Energie AG Eduardo Bouzon Ruiz Präsident des Verwaltungsrates Turmstrasse 18 CH-6312 Steinhausen Schweiz Deutschland Telefon +41 (0) 41 500 45 80 info@westportenergie.com www.westportenergie.com 14.11.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de 745277 14.11.2018 ISIN CH0323028271 AXC0154 2018-11-14/10:01