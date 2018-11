Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für Dialog Semiconductor von 32,50 auf 31,00 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Schätzungen und Ziel habe er in Hinblick auf den niedrigeren iPhone-Absatz angepasst, schrieb Analyst Achal Sultania in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Aktie des Halbleiterunternehmens sei angesichts der angestrebten Margen günstig bewertet./mf/mis Datum der Analyse: 14.11.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0032 2018-11-14/10:04

ISIN: GB0059822006