Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für VTG nach Zahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 53 Euro belassen. Analyst Benjamin Pfannes-Varrow betonte in einer am Mittwoch vorliegenden Studie die erneut gestiegene Auslastung der Waggonflotte im dritten Quartal. Diese Sparte entwickele sich weiterhin stark. In den nicht zum Kerngeschäft zählenden Bereichen sei die Gewinnentwicklung aber schwach./ajx/mis Datum der Analyse: 14.11.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0033 2018-11-14/10:06

ISIN: DE000VTG9999