Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Hugo Boss vor dem Investorentag auf "Buy" mit einem Kursziel von 80 Euro belassen. Investoren wollten nun Klarheit in Bezug auf den mittelfristigen Ausblick des Modeherstellers, schrieb Analystin Zuzanna Pusz in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./ajx/mis Datum der Analyse: 14.11.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

