Köln (www.fondscheck.de) - Im Oktober herrschte sowohl an den Aktien- als auch an den Rentenmärkten ein turbulentes Umfeld vor, so die Experten von Sauren im Kommentar zum Sauren Global Balanced-Fonds (ISIN LU0106280836/ WKN 930920).Insbesondere die Auswirkungen des Handelsstreits mit den USA, die Unsicherheiten der Brexit-Gestaltung und die Haushaltsplanung in Italien hätten im Fokus der Wahrnehmung gestanden und zu einer Neueinschätzung potenzieller Risiken geführt. Die Hauptaktienmärkte hätten deutliche Kursverluste verbucht und gemessen am MSCI World Kursindex auf Euro-Basis um 5,1% nachgegeben. Die Aktienmärkte des Euro-Raums seien gemessen am EURO STOXX 50-Kursindex um 5,9% gefallen. ...

