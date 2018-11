Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für BMW auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 85 Euro belassen. Der Autohersteller dürfte schwache Zahlen zum vierten Quartal vorlegen, schrieb Analyst Max Warburton in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Es sei im kommenden Jahr mit Belastungen in Zusammenhang mit den Dieselfahrzeugen zu rechnen, doch bleibe das Ausmaß abzuwarten./mf/la Datum der Analyse: 14.11.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0037 2018-11-14/10:19

ISIN: DE0005190003