Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Daimler auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 73 Euro belassen. Von niedrigem Niveau aus dürfte der Autohersteller im kommenden Jahr besser abschneiden, schrieb Analyst Max Warburton in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Allerdings dürften die Anleger zurückhaltend bleiben, bis der Konzern klare Hinweise auf eine Verbesserung liefere. Zeitpunkt und Ausmaß der Belastungen in Zusammenhang mit dem Abwracken von Dieselfahrzeugen blieben zudem abzuwarten./mf/la Datum der Analyse: 14.11.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: DE0007100000