Apple-Co-Founder Steve Wozniak kennt beide Seiten: Er fährt einen GM Bolt für kurze Strecken und vertraut für Überlandreisen den Superchargern von Tesla. Doch in einem neuen TV-Interview mit CNBC zeigt er sich schwer enttäuscht, was die Roboterauto-Versprechen von Elon Musk angeht. Ursprünglich sei er begeistert von der Idee gewesen, dass das Auto den Menschen komplett ohne Eingriff von A nach B transportiert. Er habe sich einen Tesla gekauft, um "Teil der Bewegung" zu sein. Doch die Versprechen von Elon Musk wie etwa Anfang 2017 (siehe Tweet) wurden nicht gehalten. Jetzt sagt die Apple-Legende: "Tesla hat keinen Autopilot. Sie nennen es selbst Beta. (…) Tesla macht so viele Fehler, was mich davon überzeugt, dass selbstlenkendes Fahren nicht so geschehen wird. (…) Es ist noch nicht möglich."

