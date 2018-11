Die US-Investmentbank Merrill Lynch hat Ahold Delhaize nach den Zahlen für das dritte Quartal und dem Kapitalmarkttag von "Buy" auf "Neutral" abgestuft, das Kursziel aber von 22 auf 24 Euro angehoben. Die Schätzungen seien im Rahmen des Ausblicks des Einzelhändlers für 2018 nach oben genommen worden, schrieb Analyst Kiranjot Grewal in einer am Mittwoch vorliegenden Studie des Instituts. Die auf dem Kapitalmarkttag aufgezeigte Strategie sei vielversprechend, benötige aber Zeit. Da die Bewertung der Aktie des Handelskonzerns nicht mehr so attraktiv sei, dürfte sich Ahold nur noch im Rahmen des Gesamtmarktes entwickeln./mf/la Datum der Analyse: 14.11.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0047 2018-11-14/10:56

ISIN: NL0011794037