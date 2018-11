BMW-Calls mit 80%-Chance bei Kursanstieg auf 79,38 EUR

Laut einer im BNP-Newsletter "dailyAktien" veröffentlichten Analyse verteidigte die BMW-Aktie (ISIN: DE0005190003) ihre Unterstützung. Hier die Analyse:

"Rückblick: BMW befindet sich seit dem Jahreshoch bei 97,50 EUR vom 23. Januar 2018 in einer Abwärtsbewegung. Dabei fiel die Aktie am 25. Oktober 2018 auf die Unterstützung bei 72,02 EUR ab. Nach einer Erholung auf 79,38 EUR testete die Aktie diese Unterstützung gestern erneut. Wieder kam im Bereich dieser Marke Nachfrage auf. Theoretisch besteht damit die Chance auf eine Bodenbildung in Form eines Doppelbodens. Aber vollendet wäre dieser erst mit einem Ausbruch über 79,38 EUR.

Ausblick: Die BMW-Aktie verteidigte gestern eine wichtige Unterstützung. Damit ergeben sich nun erste Chancen für die Bullen. Mit einem weiteren positiven Tag heute würde sich eine recht gute Chance auf einen Anstieg bis 79,38 EUR ergeben. Falls es dann sogar zur Vollendung des Doppelbodens käme, ergäbe sich Potenzial in Richtung 87,77 EUR. Falls BMW aber doch unter 72,02 EUR abfallen sollte, dann müsste mit weiteren Abgaben in Richtung 63,27 EUR und damit an das Tief aus dem Jahr 2016 gerechnet werden.

Gelingt der BMW-Aktie in den nächsten Tagen zumindest der Anstieg auf 79,38 Euro, dann wird sich eine Investition in Long-Hebelprodukte bezahlt machen.

Call-Optionsschein mit Basispreis bei 77 Euro

Der HVB-Call-Optionsschein auf die BMW-Aktie mit Basispreis bei 77 Euro, Bewertungstag 16.1.3.19.8, BV 0,1, ISIN: DE000HX51JZ3, wurde beim Aktienkurs von 75,33 Euro mit 0,20 - 0,21 Euro gehandelt.

Gelingt der BMW-Aktie im Verlauf der nächsten zwei Wochen der Anstieg auf 79,38 Euro, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf etwa 0,39 Euro (+58 Prozent) steigern.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 71,4022 Euro

Der BNP-Open End Turbo-Call auf die BMW-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 71,4022 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000PB9SXA4, wurde beim Aktienkurs von 75,33 Euro mit 0,43 - 0,44 Euro taxiert.

Kann die BMW-Aktie in nächster Zeit auf 79,38 Euro zulegen, dann wird sich der innere Wert des Turbo-Calls - sofern der Aktienkurs nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt - auf 0,79 Euro (+80 Prozent) erhöhen.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von BMW-Aktien oder von Hebelprodukten auf BMW-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Quelle: hebelprodukte.de