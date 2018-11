Frankfurt (www.fondscheck.de) - Die Nervosität an den Märkten sorgt weiter für hohe Umsätze im ETF-Handel, die Richtung ist jetzt aber nicht mehr so eindeutig, so die Deutsche Börse AG.Oliver Kilian von der UniCredit Group berichte von einer sehr starken Verkaufsbewegung. Besonders US-Aktien seien abgestoßen worden, aber auch europäische. Dagegen habe die Commerzbank hohe Zuflüsse in US-Werten verzeichnet. "Europäische Aktien waren ebenfalls gefragt", melde Andreas Bartels. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...