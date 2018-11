Das Analysehaus RBC hat die Einstufung für Eon nach Zahlen auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 9,50 Euro belassen. Der bereinigte operative Gewinn (Ebit) in den ersten neun Monaten habe die Konsensschätzungen um rund fünf Prozent übertroffen, schrieb Analyst John Musk in einer am Mittwoch vorliegenden Schnelleinschätzung. Da der Ausblick des Versorgers sich nun in der oberen Hälfte der angepeilten Spanne bewege, dürften die Ergebnisse das Vertrauen der Anleger stützen. Die Aktie besitze allerdings nur ein begrenztes Potenzial zum Kursziel./mf/la Datum der Analyse: 14.11.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0060 2018-11-14/11:10

ISIN: DE000ENAG999