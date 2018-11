Die Deutsche Bank hat das Kursziel für AMS von 60 auf 50 Franken gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Schätzungen seien überarbeitet und das Kursziel entsprechend korrigiert worden, schrieb Analyst Robert Sanders in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Hintergrund seien die Erwartungen an die iPhone-Prouktion, wobei er von einem starken Rückgang bei dem Modell XR ausgehe./mf/mis Datum der Analyse: 14.11.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0062 2018-11-14/11:31

ISIN: AT0000A18XM4