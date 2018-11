Der DAX kämpft aktuell mit extremen Schwankungen. Am Montag stürzte er 200 Punkte ab, gestern ging es 150 Zähler nach oben. Andreas Lipkow, Marktstratege von Comdirect, sieht gleich mehrere Gründe für diese Volatilität. Unter anderem sorge die geopolitische Lage für Unsicherheit. Der Experte verweist auf die Lage in England und vor allem Italien. Italien dürfe nicht fallen. "Das wäre ein Griechenland 10.0", so Lipkow. Großes Thema an den Märkten ist aktuell der Rückgang beim Euro und bei den Ölpreisen. Während Lipkow bei der Gemeinschaftswährung zwei Belastungsfakoren sieht, hält er beim Ölpreis einen erneuten Anstieg für möglich. In Deutschland spielt in dieser Woche außerdem die Bilanzsaison eine ausgeprägte Rolle. Wie die Bilanzen von RWE, E.ON und Wirecard ausgefallen sind, erfahren Sie im folgenden Video.