Die Deutsche Bank hat die Einstufung für Bertrandt vor Quartalszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 85 Euro belassen. Der Quartalsbericht des Ingenieurdienstleisters am 13. Dezember dürfte weiterhin von dem schwachen Markt geprägt sein, schrieb Analyst Christoph Laskawi in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Das werde sich wohl negativ auf die Marge auswirken. Das Wachstum des Unternehmens an sich sollte aber gut sein. Am Ausblick werde sich eher nichts ändern./mf/mis Datum der Analyse: 14.11.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

