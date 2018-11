marktEINBLICKE um 12: DAX - Das war es auch schon wieder mit dem Aufbäumen, E.ON kommt gut an

Nach dem gestrigen Aufbäumen geht es am Mittwochmittag für den DAX wieder nach unten. Vielleicht kann man den Umstand, dass sich die Kursverluste in Grenzen halten, als kleinen Erfolg mitnehmen. Allerdings dürfte das derzeitige von Unsicherheiten geprägte Marktumfeld auch immer wieder Tage wie den Montag bereithalten, an denen es ordentlich in die Tiefe geht.

Die Lage an der Frankfurter Börse:

DAX -0,5% 11.411 MDAX -0,1% 24.064 TecDAX -0,7% 2.590 SDAX -0,9% 10.785 Euro Stoxx 50 -0,9% 3.194

