Die Deutsche Bank hat die Einstufung für Evotec nach den Zahlen für das dritte Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 21 Euro belassen. Das Biotechnologieunternehmen habe die Konsensschätzungen deutlich übetroffen, schrieb Analyst Falko Friedrichs in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Ausblick für 2018 erscheine konservativ und könnte übertroffen werden. Angesichts der ungerechtfertigten Kursverluste in den vergangenen Wochen ergebe sich eine gute Einstiegsmöglichkeit./mf/mis Datum der Analyse: 14.11.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0070 2018-11-14/11:57

ISIN: DE0005664809