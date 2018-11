Die Deutsche Bank hat die Einstufung für Jenoptik nach den Zahlen für das dritte Quartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 31 Euro belassen. Das Techologieunternehmen habe sich in einem schwierigen Umfeld gut geschlagen, schrieb Analyst Uwe Schupp in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Angesichts der Bewertung bleibe die Aktie eine Halteposition./mf/mis Datum der Analyse: 14.11.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0073 2018-11-14/12:06

ISIN: DE000A2NB601