In den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2018 verzeichnete die Biotest Gruppe (ISIN: DE0005227235) Umsatzerlöse in Höhe von 289,6 Mio. EUR.

Das entspricht einem Anstieg von 10,1% gegenüber dem Umsatz des Vorjahreszeitraums in Höhe von 263,0 Mio. EUR. Biotest konnte in den ersten neun Monaten 2018 in allen Regionen ein Umsatzwachstum erzielen.

Das EBIT der fortgeführten Geschäftsbereiche belief sich für die ersten neun Monate des Geschäftsjahres 2018 auf 5,1 Mio. EUR (Vorjahreszeitraum: -33,9 Mio. EUR). Darin enthalten sind Aufwendungen für das Biotest Next Level Projekt in Höhe von 37,8 Mio. EUR. Das EBIT des Vorjahres war durch den Humanalbuminrückruf belastet.

Im Zusammenhang mit der Mehrheitsbeteiligung (ca. 90% der stimmberechtigten Stammaktien der Biotest AG) an der Biotest AG durch die Tiancheng (Germany) Pharmaceutical Holdings AG, München, Deutschland (Tiancheng), und der außenwirtschaftlichen Freigabe durch die US-amerikanische Behörde CFIUS (Committee on Foreign ...

