Puma SE dürfte aus Sicht der US-Investmentbank Merrill Lynch noch einige Jahre auf der Erfolgswelle reiten. Für Analystin Sophie Park sticht der Sportartikelhersteller gleich in mehreren Punkten hervor. Was die Social-Media-Präsenz angehe, sei Puma Klassenbester, schrieb sie in einer am Mittwoch veröffentlichten Studie. Da der Sportmodemarkt wachse, sei Puma so bestens aufgestellt, davon zu profitieren.

Auch die Tatsache, dass Puma wesentlich kleiner als Konkurrenten wie Adidas oder Nike sei, kann dem Unternehmen laut Park zum Vorteil gereichen. So sei Adidas zwar etwa fünfmal und Nike sogar achtmal so groß, allerdings zögen Verbraucher derzeit kleinere und individuellere Marken den großen Playern vor.

Park ist sicher, dass Puma künftig weitere Marktanteile gewinnen wird und auch die mittelfristigen Umsatzerwartungen übertrumpfen dürfte. Die Expertin stufte die Aktie gleich um zwei Stufen von "Underperform" auf "Buy" hoch. Das Kursziel setzte sie auf 520 Euro fest. Am Mittwoch zogen die Papiere des MDax -Konzerns infolge der Kaufempfehlung bereits kräftig an auf zuletzt gut 464 Euro.

Die Aktie sei im Branchenvergleich nicht gerade günstig, räumte Park ein. Auch wegen dieser hohen Bewertung habe sie das Papier früher im Jahr auch abgestuft. Allerdings sei sie inzwischen der Meinung, dass dies eine falsche Entscheidung war. Ein Blick auf die Umsatzentwicklung rechtfertige aus ihrer Sicht die aktuelle Hochstufung. In den vergangenen drei Jahren sei Puma im Schnitt um 11 Prozent pro Jahr gewachsen und damit stärker als die Konkurrenz.

Für die Bruttomarge, den operativen Gewinn und auch das Ergebnis je Aktie (EPS) ist Park optimistischer als die meisten Analysten. Für den Zeitraum 2018 bis 2021 erwartet sie im Schnitt einen Anstieg beim EPS von 28 Prozent pro Jahr, der Konsens nur von 24 Prozent.

Gemäß der Einstufung "Buy" geht Merrill Lynch davon aus, dass die Aktie innerhalb von 12 Monaten eine Gesamtrendite aus Kursgewinn und Dividende von mindestens 10 Prozent abwerfen wird./she/ag/mis

