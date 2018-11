Zürich (ots) -



Ein Mediensprecher verdient in der Schweiz im Durchschnitt

monatlich 7'500 CHF, der Senior-Berater einer PR-Agentur kommt auf

8'000 CHF. Das ergab eine Umfrage der dpa-Tochter news aktuell und

Faktenkontor unter 286 PR-Fach- und Führungskräften aus Unternehmen

und Agenturen. Weiteres Ergebnis des PR-Trendmonitors: Jeder vierte

Befragte ist mit seinem Gehalt unzufrieden.



Die Sachbearbeiter in den Kommunikationsabteilungen von

Unternehmen erhalten durchschnittlich 700 CHF weniger als die

Mediensprecher und kommen auf ein Bruttogehalt von 6'800 CHF. Im

Vergleich dazu verdienen die Junior-Berater in PR-Agenturen nochmal

600 CHF weniger. Ihr monatliches Durchschnittsgehalt beträgt 6'200

CHF.



Insgesamt sind die Beschäftigten in der PR-Branche mit ihrem

Gehalt weitgehend zufrieden. Drei Viertel der PR-Profis in

Unternehmen und PR-Agenturen halten sich für gut bezahlt. Da die

Mitarbeiter in den PR-Agenturen besser bezahlt werden, sind sie mit

ihrem Gehalt leicht zufriedener als ihre Kollegen aus den

Medienstellen der Unternehmen. So sind 76 Prozent aus den

PR-Agenturen mit ihrem Verdienst zufrieden. In den Medienstellen sind

es dagegen nur 73 Prozent.



Doch jeder vierte PR-Profi hält sich für unterbezahlt und ist mit

seinem Gehalt unzufrieden. Bei den Medienstellen fällt die

Unzufriedenheit aufgrund des Gehalts entsprechend höher aus (27

Prozent), bei den PR-Agenturen entsprechend niedriger (24 Prozent).



Quelle: PR-Trendmonitor 2018

Basis: Befragung von 286 Fach- und Führungskräfte der PR

Befragungszeitraum: Februar 2018

Methode: Online-Befragung



Über news aktuell (Schweiz) AG:



news aktuell (Schweiz) AG wurde im Jahr 2000 von der nationalen

Nachrichtenagentur KEYSTONE-SDA als Joint-Venture mit der deutschen

Presseagentur dpa gegründet. Mit den beiden starken Marken ots und

renteria sowie der Plattform presseportal.ch liefert news aktuell die

entscheidenden Impulse für den Kommunikationserfolg von Unternehmen,

Agenturen und Organisationen. Das Verbreitungsnetzwerk ots stellt

Reichweite und Relevanz für multimediale PR-Inhalte her. Die

PR-Software renteria bietet Qualitätskontakte für die persönliche

Ansprache von Journalisten. Ein internationales Netzwerk für die

Veröffentlichung von Unternehmensnachrichten rundet das Angebot ab.



