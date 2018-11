Pressemitteilung der EYEMAXX Real Estate AG:EYEMAXX errichtet Landmark-Bürohochhaus auf der Hafeninsel Offenbach

Die EYEMAXX Real Estate AG (General Standard; ISIN DE000A0V9L94; "EYEMAXX") startet mit dem "MAIN GATE EAST" die Projektierung eines Bürohochhauses am Hafen Offenbach. Das Immobilienunternehmen aus Aschaffenburg, das in Offenbach bereits im Kaiserleigebiet aktiv ist und dort ein Geschäftshaus in ein Hotel mit 186 Zimmern umbaut, hat dazu die Mehrheit von über 90% einer Projektentwicklungsgesellschaft der Düsseldorfer 6B47 Germany GmbH übernommen. 6B47 bleibt Juniorpartnerin in dieser Gesellschaft.

An den Plänen für das bis zu 70 Meter hohe Bürogebäude am Hafenplatz hält EYEMAXX fest. Mit ca. 20 Stockwerken und einer Bruttogeschossfläche von ca. 13.600 m² wird ein weiteres, architektonisch hochwertiges Hochhaus in dem neu entstandenen Stadtviertel im Herzen der Rhein-Main-Region entstehen.

Von Osten aus auf Frankfurt zufliegend, wird das "MAIN GATE EAST" das erste sichtbare Hochhaus ...

