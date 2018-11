Die Baader Bank hat die Linde-Aktien nach dem Besuch des Linde-Werkes in Unterschleissheim von der "Top Picks"-Auswahlliste des Instituts genommen. Das Votum beließ Analyst Markus Mayer in einer am Mittwoch vorliegenden Studie auf "Buy" mit einem Kursziel von 242,50 Euro. Er habe intensive Einblicke gewonnen über die Art und Weise, wie die geplanten Synergien erreicht werden sollen. Er befürchtet aber, dass der positive Nachrichtenfluss bei dem Gasekonzern nun abflachen wird./tih/la

Datum der Analyse: 14.11.2018

