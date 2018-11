Abverkauf mit Signalwirkung: Trotz Prognoseerhöhung geht der Sell-Off bei Wirecard (WKN: 747206) heute in die nächste Runde. Die Wirecard-Aktie verliert bis zu -7,5%. Dazu passt: Der Abverkauf von Tech-Werten (auch in den USA) nimmt in der laufenden Woche wieder Fahrt auf.

Investoren hatten zuletzt befürchtet, dass Wirecard das Schießpulver ausgeht. Doch heute legt der Konzern mit einer EBITDA-Prognoseanhebung auf 550 bis 570 Millionen Euro nach (bisher 530 bis 560). Zurecht fragt man sich, welche Meldungen sonst noch Käufer in die Aktie locken sollen, wenn schon mehr Gewinn nicht für steigende Kurse sorgt?

Wirecards Hauptsitz am Einsteinring in Aschheim bei München. Quelle: Wirecard AG

Wirecards Q3-Zahlen im Überblick - Exodus aus Tech-Werten hält an

Der Konzernumsatz wurde in den ersten neun Monaten 2018 um 41,4% gesteigert auf 1,4 Milliarden Euro. Der Nachsteuergewinn erhöhte sich überproportional um 48,5% ...

