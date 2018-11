Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Die Aareal Bank AG (ISIN DE0005408116/ WKN 540811) hat für ein europäisches Hotelportfolio der schwedischen Hotel-Immobiliengesellschaft Pandox AB eine Finanzierung in Höhe von 447 Millionen Euro und einer Laufzeit von fünf Jahren bereitgestellt, so das Unternehmen in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der Pressemeldung: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...