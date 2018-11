Die 20.China Hi-Tech Fair (CHTF 2018) öffnete am 14. November 2018 im Shenzhen Convention and Exhibition Center ihre Pforten. Mit der Präsentation hochmoderner Produkte und Technologien von weltweiten Unternehmen und Einrichtungen aus dem Hightech-Sektor ist die CHTF 2018 nach wie vor ein Trendsetter der Hightech-Branche.

Aus der CHTF sind in den letzten zwei Jahrzehnten zahlreiche Technologieunternehmen hervorgegangen. Im 20.Jahr ihres Bestehens hat die CHTF 2018 hochkarätige Experten und Wissenschaftler aus der ganzen Welt angezogen und multinationale Konzerne, Fortune-500-Unternehmen und Einhorn-Unternehmen ("Unicorns") versammelt, um die neuesten technischen Entwicklungen zu präsentieren.

Vertreten sind Giganten aus China wie China Mobile, China Unicom, China Telecom, China Electronics, CRRC sowie multinationale Unternehmen wie Suez, Foxconn, Ricoh, Baidu, Tsinghua Tongfang, TCL, Sogou, BOE und Einhorn-Unternehmen wie SenseTime, iQiyi, Royale, Orbbec, Qiniu Cloud, BITMAIN und mehr. Darüber hinaus sind drei führende Chip-Unternehmen aus dem Bereich der Künstlichen Intelligenz, Cambrian, Horizon Robotics und Deephi Tech, beteiligt.

Auf Einladung des Innovationsforums der CHTF 2018 vermittelten zwei Nobelpreisträger sowie 70 weitere Branchenexperten und führende Unternehmer und Wissenschaftler Einblicke in die Hightech-Entwicklung. Am Eröffnungstag hielt Wu Xiaoqiu, Vizepräsident der Renmin-Universität China, eine Rede mit dem Titel "Der 40.Jahrestag der Reform und Öffnung im Lichte der Finanzentwicklung Chinas". Am 15. November wird Professor Robert Grubbs, der 2005 den Nobelpreis für Chemie erhielt, über seine neuen Ideen und Erfahrungen im Bereich organischer Chemie und neuer Materialien berichten. Professor Nakamura Shuji, 2014 mit dem Nobelpreis für Physik geehrt, wird am 16. November über die Zukunft der Optoelektronik referieren.

Darüber hinaus besuchten hochrangige Regierungsvertreter aus Bahrain, Argentinien, Estland, Belgien, der Schweiz, der Republik Tatarstan, Ungarn, der Tschechischen Republik und Malaysia die Messe. Führungskräfte von Microsoft, Amazon, SAP, Accenture, Philips, Bosch, Cisco und Huawei nahmen am Forum teil. Weitere hochrangige Persönlichkeiten waren Henning Kagermann, Verfechter des Konzepts Industrie 4.0 und ehemaliger President von Acatech, Guo Guangcan, Mitglied der Chinesischen Akademie der Wissenschaften und Director des CAS Laboratory of Quantum Information, Xu Yangsheng, Mitglied der Chinesischen Akademie für Ingenieurwesen und Rektor der Chinese University of Hong Kong.

Als größte und einflussreichste Technologiemesse Chinas hat sich die CHTF 2018 der Aufgabe verschrieben, Hightech-Unternehmen auf der ganzen Welt eine Plattform sowie weitere Möglichkeiten zu bieten.

