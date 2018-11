Zudem notiert das Wertpapier nach einem Kursverlust in 2018 von über 50 Prozent aktuell wieder an seiner oberen Trendkanalbegrenzung und versucht sich intraday an einem Ausbruch darüber. Sollte dieses Kunststückchen tatsächlich noch im heutigen Handelsverlauf gelingen, wird ein Kaufsignal aufgestellt und bietet weitere Anstiegschancen für das Papier von Patrizia Immobilien. Ob sich jedoch die im November an den Tag gelegte Aufwärtsdynamik weiter fortsetzt, muss sich erst noch zeigen, dafür lassen sich aber die Kursziele auf der Oberseite recht gut auswerten und bieten hervorragende Handelsgelegenheiten.

Kaufsignal noch in dieser Woche möglich

Ausgehend von einem nachhaltigen Kursanstieg der Patrizia Immobilien-Aktie über das Niveau von mindestens 19,00 Euro, könnte ein Kaufsignal weitere Käufer mobilisieren ...

