Original-Research: SMT Scharf AG - von Montega AG Einstufung von Montega AG zu SMT Scharf AG Unternehmen: SMT Scharf AG ISIN: DE0005751986 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 14.11.2018 Kursziel: 19,00 Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Frank, Laser SMT Scharf profitiert auch in Q3 von hoher Nachfrage ??" Deutlicher Kursrückgang fundamental nicht gerechtfertigt SMT Scharf hat heute Zahlen für Q3 2018 vorgelegt, die umsatzseitig die exzellente Wachstumsdynamik des 1. Halbjahres noch übertrafen, mit Blick auf das EBIT jedoch etwas hinter unseren Erwartungen zurückblieben. Die Ziele für das Gesamtjahr wurden indes bestätigt. [Tabelle] RDH und China sorgen für weiteren Umsatzschub: Der Umsatz stieg in erster Linie durch die Konsolidierung der im Februar übernommenen RDH Mining Equipment um fast 57,2% auf 18,9 Mio. Euro. Bereinigt um diesen Effekt lagen die Erlöse knapp 20% über dem vergleichbaren Vorjahreswert. SMT Scharf profitierte dabei von der anhaltend hohen Nachfrage in China (Q3-Umsatz: 7,6 Mio. Euro, +95,2%) sowie einer deutlichen Belebung der Geschäfte in Russland (4,3 Mio. Euro, +44,4%) und Polen (2,8 Mio. Euro, +106,2%). Produktmix und Marktpositionierung drücken auf Profitabilität: Trotz des anhaltend hohen Umsatzwachstums blieb das EBIT mit 0,5 Mio. Euro hinter unseren Erwartungen zurück. Grund hierfür waren eine aufgrund des starken Neuanlagengeschäfts höher als erwartete Materialaufwandsquote (Q3: 63,5% vs. 53,4%) sowie ein etwas preisaggressiveres Auftreten zur Gewinnung von Marktanteilen und Projekten für das hochmargige Servicegeschäft. Letzteres sollte sich jedoch in den kommenden Quartalen positiv auf die Profitabilität des Unternehmens auswirken. Auftragssituation bietet hohe Visibilität für Q4: SMT Scharf verzeichnete auf Neunmonatsbasis einen um 40,5% gestiegenen Auftragseingang i.H.v. 48,8 Mio. Euro (Q3: +15,1% auf 13,3 Mio. Euro), der Auftragsbestand per Ende September lag mit 17,0 Mio. Euro knapp 11,0% über dem Vorjahreswert. Gestützt durch diese anhaltend gute Auftragssituation erwartet SMT Scharf für das Gesamtjahr unverändert einen Umsatz in der Bandbreite von 58 bis 62 Mio. Euro sowie ein EBIT zwischen 4,5 und 5,5 Mio. Euro. Dabei impliziert die Umsatzguidance für Q4 einen Rückgang von 12 bis 35%, was wir trotz der sehr hohen Vorjahresbasis für eher konservativ halten. Fazit: SMT Scharf profitiert nach wie vor von den positiven Marktbedingungen und zeigte erneut eine starke Wachstumsdynamik. Beim EBIT verzichtete das Unternehmen zu Gunsten der zukünftigen Marktpositionierung kurzfristig auf Marge. Dies sollte sich in den nächsten Quartalen auszahlen. Vor diesem Hintergrund bietet der aus unserer Sicht stark übertriebene Kursrückgang eine exzellente Einstiegsgelegenheit. Wir bestätigen unsere Kaufempfehlung mit unverändertem Kursziel von 19,00 Euro. +++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS / HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++ Über Montega: Die Montega AG ist eines der führenden bankenunabhängigen Researchhäuser mit klarem Fokus auf den deutschen Mittelstand. Das Coverage-Universum umfasst Titel aus dem MDAX, TecDAX, SDAX sowie ausgewählte Nebenwerte und wird durch erfolgreiches Stock-Picking stetig erweitert. Montega versteht sich als ausgelagerter Researchanbieter für institutionelle Investoren und fokussiert sich auf die Erstellung von Research-Publikationen sowie die Veranstaltung von Roadshows, Fieldtrips und Konferenzen. Zu den Kunden zählen langfristig orientierte Value-Investoren, Vermögensverwalter und Family Offices primär aus Deutschland, der Schweiz und Luxemburg. Die Analysten von Montega zeichnen sich dabei durch exzellente Kontakte zum Top-Management, profunde Marktkenntnisse und langjährige Erfahrung in der Analyse von deutschen Small- und MidCap-Unternehmen aus. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/17179.pdf Kontakt für Rückfragen Montega AG - Equity Research Tel.: +49 (0)40 41111 37-80 Web: www.montega.de E-Mail: research@montega.de =------------------übermittelt durch die EQS Group AG.------------------- Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

