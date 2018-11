Kaufen und verkaufen - das ist für ein börsennotiertes Beteiligungsunternehmen wie die "AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA" (kurz "Aurelius") gewissermaßen Daseinszweck. Und diese Woche gab das Unternehmen einen neuen Kauf bekannt. Demnach möchte Aurelius seine Präsenz in Skandinavien ausbauen und kauft den "norwegischen Großhändler Hellanor". Dieses Unternehmen (Sitz "Skytta bei Oslo, Norwegen") ist laut Angaben von Aurelius in Norwegen der "zweitgrößte Großhändler für Automotive-Ersatzteile". ... (Peter Niedermeyer)

