Chip-Aktien gehörten in den vergangenen Wochen zu den großen Verlierern am Aktienmarkt. Auch das Papier von Infineon knallte Richtung Süden. Seit Juni hat sich der Wert der Infineon-Aktie etwa um ein Drittel verringert. Was für ein Absturz - der DAX verlor im gleichen Zeitraum etwa 13 Prozent an ...

Den vollständigen Artikel lesen ...