Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Eon nach Neunmonatszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 9,50 Euro belassen. Das angehobene Ausblick entspreche nun den Erwartungen, schrieb Analyst Ahmed Farman in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Das operative Ergebnis (Ebit) habe im bisherigen Jahresverlauf wegen Kosteneffekten die Erwartungen übertroffen. 2019 jedoch könnten neue Preisregularien in Großbritannien bedeutende Auswirkungen auf das Vertriebsgeschäft von Eon haben./tih/la Datum der Analyse: 14.11.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0079 2018-11-14/13:17

ISIN: DE000ENAG999