Der Online-Reifenhändler (Sitz: Hannover), der sich auch auf Lagerlogistik und eFood versteht, lieferte gestern die zahlenmäßigen Eckpunkte zum dritten Quartal ab.



Die für Delticom sehr wichtige Winterreifen-Nachfrage lag in einem sehr warmen September 6,4 Prozent unter dem Vorjahreswert, für die ersten neun Monate summierte sich dieser Effekt auf - 7,1 Prozent. Parallel zu dieser Marktentwicklung sank Delticoms Gesamtumsatz um 2 Prozent auf 418 Millionen Euro; das Ebitda blieb nach Angaben der Hannoveraner "nahezu auf Vorjahresniveau".



Spätestens Ende Oktober zeigte das Geschäft mit Winterreifen positive Dynamik, daher wird das Marktvolumen für diesen Monat um mehr als 9 Prozent über dem Vorjahr geschätzt.



Zu beachten ist ein expansiver Schritt im Geschäftsbereich eFood: Delticom übernahm von der Deutschen Post DHL Group den Online-Supermarkt Allyouneed Fresh und betreibt diesen seit dem 1. November. Mit Gourmondo.de und Lebensmittel.de nutzt Delticom zwei weitere eFood-Marken.



Für das Gesamtjahr zielt Delticom unverändert auf 690 Millionen Euro Umsatz und will das Ebitda auf rund 14 Millionen Euro ausbauen. Auch in 2018 sei der Geschäftserfolg "maßgeblich von den Wetterbedingungen in den verbleibenden Wochen des laufenden Jahres und damit vom Verlauf der Winterreifensaison" abhängig, so das Unternehmen.



Die Delticom-Aktie bildet, abgesehen vom Kurseinbruch auf 7,28 Euro vor vier Wochen, einen Boden bei 8 Euro aus. Im Jahr 2012 hatte der Spezialwert bis zu 82,60 Euro gekostet.



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info