Das Analysehaus Independent Research hat das Kursziel für United Internet nach Zahlen zum dritten Quartal von 60 auf 50 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Kaufen" belassen. Die Beteiligung an der Kabelgesellschaft Tele Columbus habe dem Telekommunikations- und Internetdienstleister den Gewinn verhagelt, schrieb Analyst Markus Friebel in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Ursächlich für die derzeitige Kursschwäche seien derweil Sorgen, dass Anbieter ohne eigenes Mobilfunknetz schlechte Voraussetzungen beim neuen Mobilfunkstandard 5G haben werden. Friebel geht aber davon aus, dass es noch Änderungen bei der Ausgestaltung der Vergabemodalitäten geben kann, die positiv für virtuelle Netzbetreiber wie United Internet wären./la/tos Datum der Analyse: 14.11.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0085 2018-11-14/13:33

ISIN: DE0005089031