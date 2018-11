Das Analysehaus CFRA hat Bilfinger nach den Zahlen für das dritte Quartal von "Hold" auf "Buy" hochgestuft, das Kursziel aber von 45 auf 43 Euro gesenkt. Der Baudienstleister habe in dem abgelaufenen Quartal eine gute Umsetzung des Turnaround-Plans erreicht, schrieb Analyst Firdaus Ibrahim in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Das neue Kursziel spiegele unterdessen die aktuellen Konsensschätzungen wider./mf/tos Datum der Analyse: 14.11.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0091 2018-11-14/13:36

ISIN: DE0005909006