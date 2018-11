Die Deutsche Bank hat die Einstufung für Daimler auf "Buy" mit einem Kursziel von 80 Euro belassen. Bei einem Treffen mit dem Finanzvorstand in Frankfurt sei trotz der Schwierigkeiten in der Branche Zuversicht deutlich geworden, schrieb Analyst Tim Rokossa in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Angesichts der Bewertung und einer Dividendenrendite von rund sieben Prozent sei die Aktie ein Kauf./mf/ajx Datum der Analyse: 14.11.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

