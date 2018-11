TRADEGATE AG Wertpapierhandelsbank erreicht 100 Milliarden EUR Umsatz im laufenden Geschäftsjahr DGAP-News: TRADEGATE AG Wertpapierhandelsbank / Schlagwort(e): Sonstiges TRADEGATE AG Wertpapierhandelsbank erreicht 100 Milliarden EUR Umsatz im laufenden Geschäftsjahr 14.11.2018 / 13:40 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Berlin, 14. November 2018 Tradegate AG erreicht 100 Milliarden EUR Umsatz im laufenden Geschäftsjahr Die Tradegate AG erzielt im nunmehr 18. Jahr in Folge einen neuen Umsatzrekord als Market Specialist für Aktien und ETFs an der TRADEGATE EXCHANGE. Bislang wurden 14.579.500 Geschäftsabschlüsse verzeichnet und damit die 14.401.312 Transaktionen des Geschäftsjahres 2017 bereits übertroffen. Noch etwas stärker wird der Umsatzanstieg bei dem entsprechenden Umsatz in Euro ausfallen, weil das durchschnittliche Volumen von bislang 6.845,-- EUR je Transaktion gegenüber dem Vorjahr (6.564,-- EUR je Transaktion) ebenfalls angestiegen ist. Damit wurde am heutigen Tag mit 100 Milliarden EUR Jahresumsatz eine neue Bestmarke erreicht. Der Gesamtumsatz als Market Specialist an der TRADEGATE EXCHANGE betrug im Geschäftsjahr 2017 94,4 Milliarden EUR. Der umsatzstärkste Monat im laufenden Geschäftsjahr war der Januar mit 1,95 Millionen Trades und einem Umsatzvolumen von 12,46 Milliarden EUR. Über die Tradegate AG Wertpapierhandelsbank: Die Tradegate AG Wertpapierhandelsbank ist ein CRR-Kreditinstitut. Schwerpunkt der Unternehmung ist die Tätigkeit als Spezialist bzw. Skontroführer für ca. sechstausend Wertpapiergattungen (Aktien und ETFs) an der auf die Bedürfnisse von Privatanlegern spezialisierten Tradegate Exchange mit Sitz in Berlin sowie an der Frankfurter Wertpapierbörse und der Börse Berlin. Darüber hinaus ist die Tradegate AG Wertpapierhandelsbank als Systematischer Internalisierer tätig und betreibt unter der Marke ,Berliner Effektenbank' exklusives Private Banking. Kontakt: Investor und Public Relations Catherine Hughes Telefon: 030 - 890 21-145 E-Mail: chughes@tradegate.de 14.11.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: TRADEGATE AG Wertpapierhandelsbank Kurfürstendamm 119 10711 Berlin Deutschland Telefon: +49 (0)30 89021120 Fax: +49 (0)30 89021121 E-Mail: htimm@tradegate.de Internet: www.tradegate.de ISIN: DE0005216907 WKN: 521690 Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Basic Board), München, Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP News-Service 745819 14.11.2018 ISIN DE0005216907 AXC0245 2018-11-14/13:41