Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Leoni nach den endgültigen Zahlen für das dritte Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 54 Euro belassen. Die Zahlen seien angesichts der vorläufigen Ergebnisse keine Überraschung mehr gewesen, schrieb Analyst Marc-Rene Tonn in einer am Mittwoch vorliegenden Schnelleinschätzung. Gleiches gelte für den bestätigten Ausblick. Das Programm "Value 21" sei geeignet, Margen und die Erwirtschaftung der freien Mittel anzukurbeln, wobei derzeit noch keine Details bekannt seien./mf/bek Datum der Analyse: 14.11.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0101 2018-11-14/13:43

ISIN: DE0005408884