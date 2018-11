Themen heute:

Scottsdale zur Golfdestination des Jahres 2019 gekürt /// Fossil Group und Wirecard starten Zusammenarbeit zur Unterstützung chinesischer mobiler Zahlungsmethoden

2019 sollte Scottsdale auf der Reiseliste der Golfer stehen, denn die Wüstenstadt wurde von der International Association of Golf Tour Operators (IAGTO) für die kommende Saison zur "Top Golfdestination Nordamerikas" gekürt.

Seit jeher gilt Scottsdale als Paradies für Golfer, die hervorragende Plätze wie den Troon North Pinnacle Course zu schätzen wissen und spannende Turniere lieben. Zu den berühmt-berüchtigten Waste Management Open zog es im vergangenen Jahr beispielsweise mehr als 700.000 Zuschauer. An über 330 Sonnentagen pro Jahr und vor der atemberaubenden Kulisse der Sonora-Wüste herrschen zudem die perfekten Bedingungen für unvergessliche Golferlebnisse.

Die IAGTO ist der globale Handelsverband der Golftourismusbranche, der 600 Golf-Reiseveranstalter aus mehr als 60 Ländern umfasst. Diese wurden aufgerufen, die beliebtesten Golfziele ihrer Kunden zu nominieren. Daraus resultierten Gewinner in mehreren regionalen Kategorien, die unter anderem hinsichtlich der Kriterien Kundenzufriedenheit, Qualität der Plätze sowie Unterkünfte, Preis-Leistungs-Verhältnis und Unterstützung durch die lokale Tourismusbranche bewertet wurden. Die Gewinner der Awards 2019 wurden Ende Oktober 2018 während der Preisverleihung des 21st International Golf Travel Market (IGTM) in Slowenien bekannt gegeben. Zu den glücklichen Siegern durfte sich auch Scottsdale zählen.

Das Finanzdienstleistungs-Unternehmen Wirecard unterstützt die Fossil Group bei der Integration der beliebtesten chinesischen Zahlungsmethoden, darunter Alipay, in mehr als 150 Filialen in ganz Europa.

Die Integration erfolgt in Geschäften in elf europäischen Ländern, darunter Deutschland, Italien und Großbritannien. Dank der Nutzung der Wirecard-Plattform können die Fossil-Filialen die gängigsten chinesischen Zahlungsmethoden akzeptieren und bauen damit ihr Spektrum an Payment-Optionen weiter aus. Chinesische Touristen in Europa profitieren von dieser Zusammenarbeit, da sie nun ihre Einkäufe bei Fossil mit ihren bevorzugten Payment-Methoden bezahlen können. Die Fossil Group - ein bekanntes amerikanisches Unternehmen, das sich auf Lifestyle-Accessoires spezialisiert hat - ist eine von vielen globalen Marken, die die Vorteile der flexiblen ePOS-Lösung von Wirecard nutzen.

