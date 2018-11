Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für Osram von 37 auf 39 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Er werte die jüngsten Quartalszahlen sowie den Ausblick des Lichtkonzerns unter dem Strich negativ und habe seine Prognosen entsprechend gesenkt, schrieb Analyst Leo Carrington in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Das höhere Kursziel resultiere aus der Verschiebung seines Bewertungshorizontes in die Zukunft und berücksichtigte zudem, dass Osram nun niedrigere Investitionsausgaben anpeile als zunächst gedacht./la/bek Datum der Analyse: 14.11.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0105 2018-11-14/13:57

ISIN: DE000LED4000