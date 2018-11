Diese strategische Akquisition unterstreicht das Vorhaben von Corsearch sein Angebot in Bezug auf digitale Markenschutzlösungen auszubauen

Corsearch Inc., ein führender Anbieter von Marken- und Domainschutzlösungen, sowie seine verbundenen Unternehmen, freuen sich, die Übernahme des schwedischen Unternehmens Yellow Brand Protection AB bekannt zu geben. Yellow Brand Protection AB ist ein weltweit führender Anbieter von Online-Dienstleistungen für den Markenschutz und zur Bekämpfung von Fälschungen im Internet. Die Akquisition, die mit sofortiger Wirkung vollzogen wird, stärkt und erweitert das umfassende Serviceangebot von Corsearch für Kunden und Marken weltweit.

Die Fakten in dieser Branche sprechen für sich 2018 wird durch Online-Verkäufe einen Umsatz von 3 Billionen US-Dollar erreicht, wobei jeder vierte Online-Kauf Fälschungen betrifft. Die Verletzung von geistigem Eigentum und den damit verbundenen Rechten im Internet ist eine stetig wachsende Herausforderung für alle Marken, da das E-Commerce weiter rasant wächst und demzufolge das digitale Marketing zu einer Kerngeschäftsstrategie wird.

Corsearch wurde 1949 gegründet und bietet branchenweit führende Marken- und Kennzeichenschutzdienstleistungen für Fachleute im Bereich der Gewerblichen Schutzrechte in über 60 Ländern auf fünf Kontinenten an.

Yellow Brand Protection wurde 2010 gegründet. Das Unternehmen bietet Marken bzw. Markenartikel-herstellern überall auf der Welt Ressourcen, um den Verkauf gefälschter Produkte, Umsatzverluste und Imageschäden zu verhindern; umfasst sind weltweit über tausend Online-Marktplätze sowie 35 Social-Media-Plattformen. Durch den Kauf von Yellow durch Corsearch sind die Unternehmen in der Lage, ein umfassendes und zukunftsorientiertes Serviceangebot zur Verfügung zu stellen, um den Aufbau, das Wachstum und den Schutz wertvollen geistigen Eigentums zu unterstützen.

"Große und kleine Unternehmen erkennen, wie wichtig es ist, die eigenen Marken, Umsätzeund Konsumenten vor Online-Fälschungen und Verletzungen des geistigen Eigentums zu schützen", sagte Daniel Bennett, CEO von Yellow. "Corsearch und Yellow passen hervorragend zusammen. Unsere führende Technologie und Mitarbeiter-Expertise, in Kombination mit der starken, vertrauensvollen Marktposition, die Corsearch bei führenden Unternehmen und Kanzleien hat, wird den Wert unserer Unternehmen auf dem globalen Markt weiter steigern.

"Wir freuen uns sehr über den Zusammenschluss dieser beiden etablierten Unternehmen", sagte Tobias Hartmann, President und CEO von Corsearch. "Corsearch und Yellow werden zusammen noch stärker sein und unseren Kunden ein sehr starkes und zuverlässiges Angebot an Domain- und Online-Markenschutzlösungen bieten."

Über Corsearch

Corsearch ist ein führender Anbieter von Recherche-, Überwachungs- und Schutzlösungen für Markenspezialisten. Qualitativ hochwertige, intuitive Tools bzw. Anwendungen sowie ein einzigartiges Know-how ermöglichen es Fachleuten, Markenscreening-, Recherche-, Überwachungs- und Domain-Management-Prozesse effektiv zu bearbeiten. Mit hochqualifizierten Rechercheuren, einem umfassenden Portfolio an globalen Inhalten und kundenorientierten Technologie-Tools, verfügbar über die Corsearch-Plattform, unterstützt Corsearch seine Kunden mit leistungsstarken Markenschutzlösungen in einem immer komplexer werdenden Geschäftsumfeld.

Weitere Informationen erhalten Sie über Stephen Stolfi, Chief Commercial Officer, oder besuchen Sie corsearch.com.

Über Yellow Brand Protection

Yellow Brand Protection ist ein weltweit führender Anbieter von Online-Dienstleistungen für den Markenschutz und gegen Fälschungen. Das Unternehmen operiert mit seiner durchschlagenden Technologie "ZERO" in Büros in ganz Europa, den USA und China und versucht im Internet Inhalte zu identifizieren und zu bekämpfen, die weltweit Geistige Eigentumsrechte verletzen. Die bahnbrechende Daten-Clustering-Funktion von Yellow ist geeignet für riesige Datenströme und priorisiert gefährliche Bedrohungen für wertvolle Marken auf der ganzen Welt.

Laut Forbes arbeitet Yellow aktuell mit vier der Top Ten der "World's Most Valuable Brands" zusammen.

Weitere Informationen zu Yellow Brand Protection finden Sie unter yellowbrandprotection.com

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20181114005084/de/

Contacts:

Corsearch Inc.

Stephen Stolfi

Chief Commercial Officer

corsearch.com

oder

Yellow Brand Protection

yellowbrandprotection.com