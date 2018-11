FREIBURG, Nov. 14, 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- Kofax, ein führender Anbieter von Software für die Automatisierung und Digitalisierung personal- und informationsintensiver Prozesse in Front- und Backoffice, hat heute die Erweiterung seiner Robotic Process Automation-Lösung vorgestellt. Für die unternehmensweite Automatisierung von Geschäftsprozessen nutzt die Next Generation RPA-Software erstmals innovative Technologien wie Künstliche Intelligenz (KI) und Machine Learning (ML). Kofax ist damit der erste Anbieter, der eine umfassende Intelligent Automation-Lösung aus einer Hand auf den Markt bringt.

Next Generation RPA: RPA sowie KI-Plattform

Mit der neuen Version stellt Kofax Unternehmen erstmals eine Lösung zur Verfügung, die integrierte KI sowie intuitive Bot-Erstellung und -Management umfasst. Die leicht skalierbare Software lässt sich bedarfsgerecht an die Anforderungen moderner Unternehmen anpassen. Dank der Architektur und der ergänzenden Komponenten, die Unternehmen zusätzlich zu Kofax RPA innerhalb der Intelligent Automation-Plattform einbinden können, gelingt es Unternehmen, ihren skalierbaren digitalen Mitarbeiterstab - die Software-Roboter - schnell und kostengünstig zu planen, einzusetzen und zu managen. Hierfür bietet die Software folgende Funktionen:

Cognitive Document Automation (CDA)

Im Rahmen der Prozessautomatisierung ist es sehr schwierig, Datensätze innerhalb eines Prozesses - etwa in der Buchhaltung - zu erkennen, denn Rechnungen von verschiedensten Lieferanten erreichen Unternehmen über unterschiedliche Kanäle und in verschiedenen Formaten. Kofax RPA automatisiert die Verarbeitung dieser unstrukturierten Dokumente, Bilder und Inhalte mittels CDA. Diese Technologie nutzt KI, Optical Character Recognition (OCR), Machine Learning sowie Natural Language Processing (NLP). Auf Basis der so erfassten Informationen ergreifen Software-Roboter die entsprechenden Maßnahmen. Das System ist beispielsweise in der Lage, automatisiert zu erkennen, ob es sich bei einem eingehenden Dokument um eine Rechnung oder eine Beschwerde handelt. Bisher hat die Klassifizierung und das automatisierte Auslesen der Daten sowie die Bearbeitung dieser Dokumente ein Mitarbeiter übernommen.

Process Discovery

In jedem Prozess gibt es eine Reihe von Schritten, aber die Reihenfolge, in der diese Schritte auszuführen sind, ist möglicherweise nicht intuitiv oder klar definiert. Mit der aktuellen Version schafft Kofax Process Discovery-Funktionen, mit denen Unternehmen in der Lage sind, die menschliche Interaktion mit der Client-Anwendung über den Desktop des Benutzers einfach nachzuverfolgen. So können Unternehmen manuell auszuführende Aufgaben identifizieren, verstehen und mit RPA automatisieren.

Lifecycle Management

Mitunter setzen Unternehmen Hunderte oder gar Tausende Software-Roboter ein. Da Bots mit vielen unterschiedlichen Anwendungen interagieren, kann die Aktualisierung einer Software oder einer Website dazu führen, dass der Bot nicht mehr funktioniert - was ein Unternehmen Zeit und Geld kostet. Kofax RPA behebt dieses Problem durch eine unternehmensweite Roboter-Revisionskontrolle und ein Bereitstellungsmanagement. Das bedeutet, dass jederzeit nachvollziehbar ist, welcher Mitarbeiter Veränderungen an einem Bot vorgenommen hat. Damit lassen sich Änderungen gezielt und gemanagt in die Produktion einbringen, und bei Problemen können Unternehmen jederzeit eine vorherige Version einsetzen. Das erlaubt, die gesamte Roboter-Workforce deutlich unkomplizierter zu verwalten, einzusetzen und zu überwachen.

"Die Early Adopters von RPA haben jene Vorteile bereits erkannt, wenn sich die Rolle des Menschen von der des ‚Datensammlers' zum ‚Datennutzer' wandelt", erklärt Reynolds C. Bish, Chief Executive Officer von Kofax. "Die höhere Produktivität hilft ihnen auf dem Weg zu profitablem Wachstum, besserem Kundenservice und deutlichen Wettbewerbsvorteilen. Diesen herausragenden Organisationen ist daran gelegen, ihren digitalen Mitarbeiterstamm auf das gesamte Unternehmen auszuweiten. Durch unsere neue End-to-End-Lösung, die wir speziell für den unternehmensweiten Einsatz entwickelt haben, können sie nun all diese Vorteile nutzen - aus einer Hand, heute und in Zukunft."

Kofax ermöglicht die Digital Workforce

Zwei Beispiele aus der Praxis: "Der Einsatz der Kofax RPA-Lösung war ein entscheidender Schritt, der die Ziele der Rabobank hinsichtlich Innovationen und Transformation des Geschäfts unterstützt", sagt Bart Groenewoud, IT Delivery & Solution Architekt bei der Rabobank. "Die Umsetzung erfolgte schnell, flexibel und effizient. Wir haben jetzt eine Digital Workforce, die wiederkehrende Aufgaben ausführt. Das entlastet unsere menschlichen Mitarbeiter von repetitiven, langweiligen Aufgaben, sodass sie sich auf höherwertige Aufgaben konzentrieren können - ihre eigentliche Expertise. Das führt letztendlich zu zufriedeneren Mitarbeitern und einen gesteigerten Kundennutzen. Unsere Kofax-Bots waren einfach zu erstellen und zu implementieren. Viele waren in nur einem Monat einsatzbereit, was Kapazitäten freigesetzt hat und es uns ermöglichte, uns auf unsere Ziele zu konzentrieren. Seit der Implementierung haben wir Lean-Prozessoptimierung mit RPA kombiniert, um die Durchlaufzeiten zu verkürzen, zum Beispiel um 85 Prozent oder von über 40 Minuten auf nur sechs. Das Ergebnis sind Tausende von Stunden, die wir allein in diesem Quartal eingespart haben."

Der Next-Day-Carrier PITT OHIO routet täglich Hunderte von Sendungen für spezielle Managed Accounts in seinem Geschäftsbuch. Mit Kofax konnte das Unternehmen diesen Prozess - einschließlich des Datenflusses zwischen den Systemen - vollständig automatisieren und mehrstufige manuelle Abläufe reduzieren. "Kofax RPA hat 100 Prozent der Kosten für routinemäßige B2B-Portal-Updates eingespart und teure Übertragungsfehler eliminiert", sagt Darren Klaum, Director Business Systems bei PITT OHIO. "Durch den Wegfall manueller Eingaben oder Auslesen von Daten in Web-Portalen haben die Kundendienstmitarbeiter bei PITT OHIO 90 bis 95 Prozent mehr Zeit für andere Aufgaben. Damit haben sie die Möglichkeit, höherwertige Aufgaben in Angriff zu nehmen, die sinnvoller sind und zugleich die Kundenzufriedenheit verbessern."

Unstrukturierte Informationen als Achillesferse

AIIM, das gemeinnützige Marktforschungsunternehmen, wird in Kürze eine Studie veröffentlichen, in der 74 Prozent der Unternehmen angeben, dass unstrukturierte Informationen (Dokumente und Inhalte) die Achillesferse ihrer RPA-Implementierung sind. "Durch RPA können Unternehmen ihre Investitionen in Unternehmenssysteme deutlich effektiver nutzen", sagt John Mancini, Chief Evangelist von AIIM. "Knowledge-Mitarbeiter sind dann in der Lage, ihre eigenen Prozesse zu automatisieren und die Automatisierung auf unzählige kleinere Prozesse auszuweiten, die außerhalb der Reichweite von BPM-Tools lagen. Wenn Unternehmen unstrukturierte Informationen für die RPA-Lösungen bereitstellen, können sie ihren ROI erheblich steigern."

Derzeit sind Hunderttausende Software-Roboter bei mehr als 650 Unternehmenskunden, BPO-Anbietern sowie Shared Service Centern weltweit im Einsatz. Kofax treibt so signifikante Verbesserungen in den Bereichen Mitarbeiter- und Kundenzufriedenheit, operative Effizienz, Reaktionsfähigkeit und Kostenreduktion voran. Die Funktionalitäten der Kofax Intelligent Automation kommen in einer Vielzahl von Anwendungsszenarien, beispielsweise bei Banken, Versicherungen, in der Fertigungsindustrie, im Einzelhandel, in der Logistik, in Behörden und in anderen vertikalen Märkten zum Einsatz.

. Damit können Unternehmen die Lösung risikofrei erproben. Dieses Angebot richtet sich an Unternehmen, die mit langsamen, arbeitsintensiven, fehleranfälligen und teuren Prozessen zu kämpfen haben.

Über Kofax

Kofax ist ein führender Anbieter von Software und Lösungen für die Automatisierung und Digitalisierung personal- und informationsintensiver Prozesse in Front- und Backoffice. Diese können die Kundenbindung erheblich verbessern sowie die Betriebskosten deutlich senken. Zudem lassen sich Compliance-Risiken reduzieren und die Wettbewerbsfähigkeit, das Wachstum und die Rentabilität steigern. Kofax kann sein gesamtes Lösungsportfolio sowohl in der Cloud als auch vor Ort bereitstellen. Es umfasst Robotic Process Automation, Business Process Management, Multichannel-Erfassung und weitere wichtige Funktionen. Kofax-Lösungen haben sich bereits bei mehr als 20.000 Kunden rasch bezahlt gemacht, darunter Finanzdienstleister, Versicherungen, Behörden, Gesundheitseinrichtungen, Supply-Chain-Unternehmen, BPO-Anbieter u. a. m. Kofax-Software und -Lösungen erhalten Kunden in über 60 Ländern in Nord- und Südamerika, in Europa, im Nahen Osten, Afrika und im asiatisch-pazifischen Raum durch Direktvertriebs- und Serviceorganisationen sowie über mehr als 650 indirekte Channel-Partner. Weitere Informationen finden Interessierte unter kofax.de.